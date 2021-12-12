Постановление губернатора Костромской области от 10 декабря 2021 года № 281 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 19.11.2021 № 258"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 10 декабря 2021 года № 35: постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 19 ноября 2021 года № 258 "О правилах посещения гражданами мест проведения мероприятий, организаций и объектов в случае угрозы распространения новой коронавирусной инфекции на территории Костромской области" следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

2) в пункте 13 слова "продовольственных" и "ограничения доступа к иным торговым местам на данных ярмарках," исключить;

3) дополнить пунктом 13.1 следующего содержания:

"13.1. Установить, что в период с 13 по 30 декабря 2021 года (включительно) в рабочие дни (с понедельника по пятницу, за исключением нерабочих дней) с 8.00 часов до 14.00 часов по местному времени допускается посещение гражданами без предъявления QR-кода или документов, указанных в пункте 2 настоящего постановления, мест, организаций и объектов, указанных в подпунктах 8, 9 пункта 3 настоящего постановления.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 декабря 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







