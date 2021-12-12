Постановление губернатора Костромской области от 10 декабря 2021 года № 282 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 10 декабря 2021 года № 35: постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима . повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30, от 16.06.2021 № 128, от 06.08.2021 № 169, от 08.10.2021 № 222 (в редакции от 13.10.2021 № 225), от 22.10.2021 № 233, от 28.10.2021 № 241, от 05.11.2021 № 249, от 15.11.2021 № 254, от 19.11.2021 № 257) следующие изменения:

1) подпункт 5.1 пункта 1.9 изложить в следующей редакции:

"5.1) если иное не установлено абзацем вторым настоящего подпункта, при проведении массовых мероприятий (банкетов, свадеб, поминок и иных подобных мероприятий) обеспечить индивидуальное порционное обслуживание, разобщение потоков участников мероприятия и иных посетителей (в отдельном зале, на площадке, летней веранде, террасе либо в разное время обслуживания), при проведении свадеб, поминок в помещении обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 30 человек включительно, но не более 1 человека на 5 кв.м, а при проведении банкетов и иных подобных массовых мероприятий в помещении обеспечить ограничение количества участников мероприятия до 10 человек включительно.

Проведение массовых мероприятий (кроме мероприятий, проводимых в предприятиях общественного питания, отнесенных к типу "бар" в соответствии с документами в области стандартизации в сфере услуг общественного питания и имеющих площадь основного зала обслуживания посетителей менее 60 кв.м) допускается при одновременном обеспечении ограничения количества участников не более 1 человека на 5 кв.м зала обслуживания и организации обслуживания работниками, имеющими на дату проведения мероприятия действующий QR-код, подтверждающий вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), либо действующий QR-код, подтверждающий перенесение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.";

2) в пункте 3.1:

в абзаце пятом подпункта 1.2 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

в подпункте 10.1 слова "в подпунктах 5.1, 11 пункта 1.9" заменить словами "в подпунктах 5.1, 10, 11 пункта 1.9".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 13 декабря 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







