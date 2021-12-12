Закон Курской области от 10 декабря 2021 года № 123-ЗКО "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Курской областной Думой 2 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Курской области (далее -территориальный фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда в сумме 15 869 192,6 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции, получаемой из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Курской области, в сумме 15 551 489,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда в сумме 15 869 192,6 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета территориального фонда на 2023 год в сумме 16 733 191,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 716 367,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета территориального фонда на 2023 год в сумме 16 733 191,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 17 716 367,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить поступление доходов бюджета территориального фонда:

1) на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2022 год

1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета территориального фонда на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета территориального фонда по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета:

1) на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас территориального фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса территориального фонда:

на 2022 год в сумме 1 998 898,4 тыс. рублей, в том числе размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 252 090,0 тыс. рублей;

на 2023 год в сумме 2 099 119,8 тыс. рублей, в том числе размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 321 280,0 тыс. рублей;

на 2024 год в сумме 2 220 750,1 тыс. рублей, в том числе размер средств нормированного страхового запаса для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования в сумме 1 402 180,0 тыс. рублей.

2. Средства нормированного страхового запаса территориального фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) финансовое обеспечение мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета территориального фонда на 2022 год

1. Установить, что остатки средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся за счет доходов от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов, штрафов, санкций, возмещения ущерба, не подлежащие возврату в другие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, расходуются в 2022 году на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Курской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

2. Установить, что остатки средств территориального фонда по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся за счет межбюджетных трансфертов, поступающих в возмещение расходов на оказание медицинской помощи гражданам, застрахованным на территории иных субъектов Российской Федерации, медицинскими организациями Курской области, нормированного страхового запаса на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования расходуются в 2022 году в соответствии с настоящим Законом и сводной бюджетной росписью бюджета территориального фонда по их целевому назначению.

3. Установить, что в бюджет территориального фонда в размере 100 процентов зачисляются доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить норматив расходов на ведение дела страховых медицинских организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 1,0 процента от суммы средств, поступивших в страховые медицинские организации из бюджета территориального фонда в соответствии с дифференцированными подушевыми нормативами финансирования.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Курской области Р.Старовойт







