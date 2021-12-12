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Рубрика: В мире

На юге Китая птичьим гриппом H5N6 заразился 68-летний мужчина

На юге Китая выявлен новый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6.

В Южной Корее подтвердили новую вспышку птичьего гриппа

Как сообщает ТАСС, высокопатогенной разновидностью гриппа заразился 68-летний житель городского округа Хуэйчжоу (провинция Гуандун). Мужчина госпитализирован в критическом состоянии.

Напомним, впервые о H5N6 мир узнал в мае 2014 года. Данный штамм был выявлен у жителя провинции Сычуань. С тех пор число таких случаев среди граждан КНР достигло 53.

Справка РГ

Высокопатогенный птичий грипп - инфекция, поражающая диких и домашних пернатых. Человек может заразиться при тесном контакте с зараженными птицами. При употребление мяса птицы или яиц вирус людям не передается, подчеркивается в заявлении Всемирной организации здравоохранения животных. В последние годы подтипы вирусов птичьего гриппа циркулировали в различных популяциях птиц по всему миру. Вспышки птичьего гриппа, как правило, носят сезонный характер, в северном полушарии они фиксируются зимой: с октября по март.

В мире Восточная Азия Китай Эпидемия "птичьего гриппа"

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