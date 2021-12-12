Распоряжение губернатора Омской области от 10 декабря 2021 года № 152-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

1. Внести в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" следующие изменения:

1) в подпунктах 4.1, 5 пункта 7 слова "6 месяцев" заменить словами "12 месяцев";

2) в пункте 10.3.1:

- в абзаце третьем слова "6 месяцев" заменить словами "12 месяцев";

- в абзацах пятом, шестом слова "со дня проведения которого прошло не более 3 календарных дней" заменить словами "от времени результата лабораторного исследования которого прошло не более 48 часов";

3) в подпункте 3 пункта 11 слова "со дня его проведения прошло не более 3 календарных дней" заменить словами "от времени результата лабораторного исследования прошло не более 48 часов";

4) пункт 11.2 дополнить абзацами следующего содержания:

"Ограничения, предусмотренные настоящим пунктом, не распространяются на проведение деловых мероприятий с численностью участников не более 100 человек, при следующих условиях:

- наличие у всех участников мероприятия документа, удостоверяющего личность гражданина, и одного из следующих документов:

QR-код;

медицинский документ (оригинал со штампом медйцинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), заверенный личной печатью и подписью лечащего врача), подтверждающий получение гражданином второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

медицинский документ (оригинал со штампом медицинской организации или на бланке медицинской организации (при наличии), заверенный личной печатью и подписью лечащего врача), подтверждающий факт того, что гражданин перенес заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более 12 месяцев;

отрицательный результат ПЦР-исследования, от времени результата лабораторного исследования которого прошло не более 48 часов;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций, установленных Главным государственным санитарным врачом по Омской области, в том числе социального дистанцирования и использования участниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.";

5) в пункте 11.3:

- в подпункте 3 слова "6 месяцев" заменить словами "12 месяцев";

- в подпункте 4 слова "со дня проведения которого прошло не более 3 календарных дней" заменить словами "от времени результата лабораторного исследования которого прошло не более 48 часов".

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 4 пункта 1 настоящего распоряжения, который вступает в силу с 13 декабря 2021 года.

3. Абзацы третий - девятый пункта 11.2 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" (в редакции настоящего распоряжения) действуют по 26 декабря 2021 года.

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







