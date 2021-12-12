"Аэроэкспресс" изменил расписание поездов в Шереметьево

"Аэроэкспресс" с 12 декабря изменил расписание поездов в аэропорт "Шереметьево". Как сообщила пресс-служба компании, составы в аэропорт с Белорусского вокзала, а также с Савеловской и Окружной теперь отправляются каждые 30-40 минут, а из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут. Время в пути не меняется.

"Режим работы аэроэкспрессов увеличен: отправиться в аэропорт с Белорусского вокзала можно с 05:15 до 00:30, а из аэропорта - с 04:43 до 00:03", - говорится в сообщении пресс-службы.

Изменения в расписании вызваны тем, что на участке Московской железной дороги от Белорусской до Савеловской началось реверсивное движение: поезда следуют по одному пути поочередно в обе стороны. Часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до "Шереметьево", другая часть будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала.

Еще одно изменение касается платформы прибытия и отправления аэроэкспрессов на Белорусском вокзале. Все поезда - как к аэропорту, так и из аэропорта останавливаются на ближайшем к терминалу "Аэроэкспресса" 12-м пути.