Облачная погода и дымка ожидаются в воскресенье в Москве

По данным центра погоды "Фобос", погода в воскресенье в столице будет комфортная. Как отмечают синоптики, воздух будет перенасыщен кислородом, атмосферное давление в пределах нормы. Осадки не ожидаются, но будет облачно с небольшой дымкой.

"Адвекция тепла на заснеженную поверхность вызовет конденсацию водяного пара и ухудшение видимости, с точки зрения образования дымок, даже густых дымок, ухудшающих видимость до нескольких километров", - уточнил ведущий специалист центра пошла "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РИА Новости. По его словам, температура днем в столице будет -2...-4.

Аналогичный прогноз сделали и в Метеобюро Москвы и области, пообещав резкое повышение температуры с утренних -9 до -4 градусов к полудню.

Напомним, что из-за гололеда Гидрометцентр России оставил в столичном регионе до утра понедельника "желтый", повышенный уровень опасности.