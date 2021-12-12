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Рубрика: Общество

"Сказочный пейзаж": москвичи могут увидеть редкое природное явление

Текст: Алексей Рыбин
Парк "Дубки". Фото: sobyanin.ru Парк "Дубки". Фото: sobyanin.ru
Парк "Дубки". Фото: sobyanin.ru

Синоптик центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что жители столицы могут увидеть редкое для этих широт природное явление. Речь идет об изморози, когда деревья и ветки покрываются "серебристым" налетом.

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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"Деревья в парках Москвы покрылись "серебром". В столице, в условиях мороза (-13), высокой относительной влажности воздуха (90%) и слабого ветра (1 м/с), наблюдается удивительно красивый и довольно редкий для Центральной России (не чаще 1-2 раз в месяц) вариант осадков, как изморозь!", - написал Тишковец на своей странице в Instagram.

По словам синоптика, изморозь представляет собой кристаллические или зернистые отложения льда на тонких и длинных предметах (ветвях или проводах), которые образуются в результате десублимации водяного пара в виде пушистых гирлянд или оседания мелких капелек переохлаждённого тумана (дымки) при температуре воздуха ниже -10°C.

Как пояснил Евгений Тишковец, изморозь - это опасное атмосферное явление. Она может полностью покрывать деревья и линии электропередач, нарастая до 1 метра в длину, что может привести к коммунальным авариям.

"Положительным моментом от появления изморози можно считать то, что зимний пейзаж становится похожим на сказочный, что не может не порадовать поэтическую натуру", - заключил синоптик.

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