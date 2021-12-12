В Москве жестоко избили сына артиста Максима Дрозда

Сын известного артиста Максима Дрозда получил серьезные травмы во время нападения на западе Москвы.

Как сообщил сам Максим Дрозд своим подписчикам в Instagram, у его сына Егора - серьезнейшие травмы, он находится в больнице. Артист попросил всех неравнодушных о духовной поддержке. Слова сочувствия и пожелания здоровья молодому человеку оставили сотни читателей аккаунта.

В посте не приводятся подробности случившегося, неофициальные источники уточняют, что Егор получил тяжелые травмы во время драки. Его экстренно госпитализировали прямо из квартиры. По предварительным данным, нападение на парня было совершено в минувшую субботу.