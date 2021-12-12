В Рязани многодетная семья отравилась угарным газом

Рязанские следователи выясняют причины отравления семьи из пяти человек, сообщили в управлении СКР по региону.

Женщину и четырех ее детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет привезли в больницу из квартиры на улице Новикова-Прибоя. Врачи диагностировали отравление угарным газом.

- После оказания необходимой помощи пострадавших отпустили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает, - рассказали в СКР.

В рамках начатой проверки следователи намерены дать правовую оценку работе организации, отвечающей за обслуживание дома, где случилось ЧП.