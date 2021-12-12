В Москве назвали победителей премии имени Арсеньева

Торжественная церемония награждения победителей третьего сезона Общероссийской литературной премии "Дальний Восток" им. В. К. Арсеньева прошла в Москве.

Как сообщается на странице премии в Instagram, всего в оргкомитет в этом сезоне поступило 89 заявок. Отбор прошли 63. Лидеры по количеству поданных произведений - Приморский и Хабаровский края - 13 и 11 заявок. На соискание премии были выдвинуты более 60 работ в трех номинациях: "Длинная проза", "Короткая проза", "Проза для детей". В шорт-лист попали девять произведений - по три в каждой номинации.

- В этом году практически весь список состоит из дальневосточных авторов, что не может не радовать, - отмечал при объявлении имен финалистов в ноябре идейный вдохновитель и куратор премии им. В. К. Арсеньева, президент фестиваля "Литература Тихоокеанской России" Вячеслав Коновалов.

Победителем в номинации "Длинная проза" стал Александр Филькин (Приморский край) с книгой "Надпись на Евангелии". Награду победителю вручил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В номинации "Короткая проза" лучшей признана Любовь Безбах (Сахалинская область) с произведением "Шепот ночного дождя". Она получила премию из рук министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

В номинации "Детская проза" лауреатом стала забайкальская писательница Нина Беломестнова и ее "Золотая нить". Автора наградил сценарист, писатель, кандидат филологических наук и председатель жюри премии Андрей Геласимов. Все победители получат по 500 тысяч рублей.

Напомним, в рамках премии "Дальний Восток" награждаются авторы лучших произведений на дальневосточную тематику. Основная задача премии не только наградить победителей и рассказать о современных авторах, но и привлечь культурный интерес к Дальнему Востоку, как территории приоритетного развития XXI века. На соискание могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей или рассказов, а также документальная проза и мемуары. При этом место жительства автора не имеет значение, главное - писать на русском языке. Официальный сайт премии: https://премияарсеньева.рф/.

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