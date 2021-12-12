В Оренбуржье трое детей и двое взрослых отравились угарным газом

В Оренбургской области пять человек, в том числе трое детей, получили отравление угарным газом. Они госпитализированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региона.

Спасатели сообщают, что отравление произошло в частном доме в селе Северное Северного района Оренбургской области.

"Поступило сообщение об отравлении угарным газом 5 человек, в том числе троих детей: мальчики 2007 и 2008 года рождения и девочка 2012 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - говорится в сообщении. При этом в МЧС сообщают также, что пожара в доме не было.

Специалисты выясняют причины происшествия.