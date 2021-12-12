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12.12.2021 11:42
Рубрика: Происшествия

В Саратовской области мужчина изнасиловал малолетнюю девочку

Текст: Алексей Юхтанов (Саратов)

Предъявлено обвинение ранее судимому 36-летнему жителю г. Ершова Саратовской области в изнасиловании девочки, которой не исполнилось двух лет. Обвиняемый уже признал свою вину, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

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По данным следствия, семейная пара, воспитывающая двух малолетних детей, разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому. В ночь с 10 на 11 декабря 2021 года супруги ушли в магазин, оставив с гостем дочь в возрасте один год и семь месяцев и пятилетнего сына.

"Оставшись с детьми наедине, мужчина совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Вернувшись домой, мать увидела на лице дочери кровоподтек, а также повреждения на теле", - говорится в сообщении. Родители вызвали полицию и "скорую". Девочка была госпитализирована, мужчина задержан.

Ему предъявили обвинение по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, с применением насилия к потерпевшей, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). Обвиняемый признал свою вину.

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