В Туве рабочий погиб при обрушении породы на руднике

На территории "Кызыл-Таштыгского" месторождения в Тождинском районе Тувы погиб рабочий. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, вечером 11 декабря в подземном руднике, где находились пятеро рабочих, произошел обвал породы. В результате один человек погиб, остальные не пострадали. Рабочие были эвакуированы на поверхность.

По факту гибели сотрудника следователи проводят проверку. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства ЧП, а также меры, принятые руководством месторождения в сфере безопасности. Аналогичную проверку организовали и органы региональной прокуратуры.