Из Петербурга в Финляндию отправился первый поезд с начала пандемии

С Финляндского вокзала Петербурга в Хельсинки 12 декабря впервые после долгого перерыва отправился скоростной поезд "Аллегро". Движение по этому маршруту было прекращено в марте 2020 года в связи с пандемией.

Как сообщает РИА Новости, на первый поезд после долгого перерыва было продано 22 билета. Но представители Октябрьской железной дороги надеются, что пассажиропоток возобновится после смягчения ограничений, связанных с коронавирусом.

Сейчас туристические поездки между Россией и Финляндией ограничены.

По информации РЖД, пассажиры поездов "Аллегро" при поездке в Финляндию обязаны предъявить признаваемые Евросоюзом сертификаты о полном курсе вакцинации от коронавируса либо действующие ПЦР-тесты. Ряд требований действует и при въезде в Россию.

В поездах соблюдаются санитарно-гигиенические меры, введенные как Россией, так и Финляндией. На входе в вагон и по пути следования у пассажиров измеряют температуру, они обязаны носить маски и выдерживать социальную дистанцию. Для этого при продаже билетов используется алгоритм разрозненного предоставления мест.

Поезда "Аллегро" из Петербурга в Хельсинки запустили 11 лет назад. До пандемии по этому маршруту перевозили до 560 тысяч пассажиров в год.