Тела четырех погибших обнаружены под завалами дома в Сицилии

По меньшей мере четверо человек погибли, еще пятеро пропали без вести и могут находиться под завалами обрушившегося здания в сицилийском городе Равануса рано утром в воскресенье, согласно сообщению итальянской пожарной службы. Известно, что момент взрыва в доме находилось минимум одиннадцать человек, включая трех детей и молодую пару, ожидающую ребенка.

На данный момент спасены две женщины, в том числе одна, которую вытащили целой и невредимой из-под завалов. По данным информационного агентства ANSA, которое ссылается на представителей итальянских властей, здание рухнуло в результате взрыва, вызванного большой утечкой газа. В результате были разрушены три дома и поврежден еще один. "Газ скопился либо под землей, либо в закрытом помещении. Срабатывание лифта также могло спровоцировать взрыв", - заявил командир пожарной команды Агридженто Джузеппе Мерендино.

Как сообщает агенство, возможными причинами разрыва газовой трубы могли стать плохие погодные условия, смещение грунта или подъемник. Город Равануса с населением 11 тысяч человек, расположенный недалеко от Агридженто на юго-западе Сицилии, известен своими греческими храмами.