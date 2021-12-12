​В Пекине открылся Форум по правам человека

Он заявил, что письмо председателя Си Цзиньпина в значительной степени проиллюстрировало наглядную практику Китая по соблюдению, уважению и защите прав человека. В письме была подчеркнута миссия по продвижению общечеловеческих ценностей и здорового развития международного дела защиты прав человека, а также представлено важное руководство для организации этого форума и содействия развитию прав человека в развивающихся странах, указал Хуан Куньмин.

По его словам, столетие КПК - это 100 лет борьбы за права человека, их уважения, защиты и реализации. С 18-го Всекитайского съезда КПК председатель Си Цзиньпин придает большое значение уважению и защите прав человека, четко заявив, что "счастливая жизнь народа - это величайшее право человека", сказал Хуан Куньмин. Партия и правительство Китая приняли ряд политических мер для укрепления чувства удовлетворения, счастья и безопасности народа, продолжил он. История доказывает, что Китай успешно встал на путь развития прав человека, который соответствует тенденциям времени и обладает китайской спецификой, чем вносит огромный вклад в международное дело защиты прав человека, добавил Хуан Куньмин.

В этом году форум совместно организован пресс-канцелярией Госсовета КНР и министерством иностранных дел и проходит в гибридном формате. В мероприятии принимают участие около 400 представителей более 100 стран и международных организаций, в том числе высокопоставленные чиновники, эксперты, ученые и аккредитованные в Китае дипломаты.