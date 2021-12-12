На юбилейном концерте Микаэла Таривердиева прозвучат редко исполняемые произведения, Вячеслав Петкун напомнит о себе старыми и новыми хитами, а принцесса world music Меги Гогитидзе примерит разные музыкальные одежки.

Кто играет: Симфонический оркестр кинематографии под управлением Сергея Скрипки, солисты Лилит Давтян, Эльмира Караханова, Альбина Тонких, Ульяна Бирюкова, Давид Посулихин и др.

Что играет: М. Таривердиев - музыка из фильма "Ольга Сергеевна", монооперы "Ожидание", оперы "Граф Калиостро".

Почему идти: "Если бы Моцарт жил сегодня, он непременно писал бы музыку к кино", - как-то сказал Микаэл Таривердиев. Сам Микаэл Леонович известен прежде всего как автор саундтреков - в первую очередь к "Иронии судьбы…" и "Семнадцати мгновениям весны". Однако на концерте, посвященном 90-летию со дня его рождения, прозвучит менее раскрученная музыка из фильма "Ольга Сергеевна", а также опер "Ожидание" и "Граф Калиостро", давая полное представление о многогранности этого композитора. Моцарту не было бы стыдно за такого ученика.

Где, когда, сколько: Концертный зал "Зарядье"; 15 декабря; 600 - 3 500 руб.

Фото: ИП "Камакин Павел Николаевич"

Кто играет: Группа "Танцы минус".

Что играет: Русский рок.

Почему идти: В 90-е группа "Танцы минус" записала десяток хитов, которые стали популярны благодаря бесконечным ротациям на "Нашем радио" и выглядели прорывом по части хорошего музыкального вкуса. И хотя сейчас новые песни сочиняются ни шатко ни валко, а лидер группы превратился из рок-звезды в звезду шоу-бизнеса, в стилистических колебаниях "Танцы минус" не замечены: старых поклонников порадует знакомый голос Вячеслава Петкуна, мелодичные гитары и ироничные тексты.

Где, когда, сколько: Клуб "16 тонн"; 16 -17 декабря; 3 000 - 6 000 руб.

Фото: МСМ

Кто играет: Меги Гогитидзе.

Что играет: Джаз, этника, электроника.

Почему идти: Грузинская принцесса world music Меги Гогитидзе беспечно мешает джаз с трип-хопом и электронику с этникой, и Бог весть какая из музыкальных одежек ей больше к лицу. Искусно плетется паутина ударных, шелестят клавишные, парит гитара, а в центре - духоподъемный и одновременно душераздирающий голос Меги. Этот голос с легкой хрипотцой уже хорошо знают не только на родине, но и далеко за ее пределами: миллионы просмотров на YouTube тому порукой. Судя по неизменным аншлаговым концертам певицы в Москве и Санкт-Петербурге, ее популярность в России также не составит себя ждать.

Где, когда, сколько: Вегас Сити Холл; 18 декабря; 2 000 - 10 000 руб.