Постановление администрации Волгоградской области от 9 декабря 2021 года № 675-П "О внесении изменений в постановление Администрации Волгоградской области от 01 сентября 2021 г. № 484-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Волгоградской области на 2022 год"

Администрация Волгоградской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 01 сентября 2021 г. № 484-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Волгоградской области на 2022 год" следующие изменения:

в пункте 1 слова "10412 рублей", "11349 рублей", "9246 рублей", "10674 рубля" заменить словами "10882 рубля", "11861 рубль", "9381 рубль", "10831 рубль" соответственно.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Волгоградской области А.И.Бочаров







