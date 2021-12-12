Вышел трейлер второй части "Очень британского скандала"

Телепроект о крупных скандалах и разоблачениях в жизни представителей британского истеблишмента, получивший название "Очень британский скандал" (A Very British Scandal), обзавелся трейлером ко второй части. Напомним, первая - "Очень английский скандал" - была посвящена личной драме члена Либеральной партии Джереми Торпа.

В новых сериях зрителей познакомят с подробностями одного из самых громких бракоразводных процессов шестидесятых (кейс Argyll vs. Argyll) - герцога и герцогини Аргайл. В ходе судебного разбирательства достоянием публики стало множество скелетов в шкафу благородного семейства: пьянство мужа, безрассудность обоих супругов, неверность, фальсификация доказательств, кражи, взятки и прочее.

Задача произведения состоит в том, чтобы показать на примере Маргарет, герцогини Аргайл, представительницы привилегированного класса, системные проблемы британского послевоенного общества, его предрассудков по отношению к женщинам, их системную дискриминацию. В то время как поведение герцога почти не привлекает внимания средств массовой информации, каждая деталь жизни супруги рассматривается под микроскопом в силу наличия сведений о целой череде ее романтических эскапад в прошлом.

Добытая герцогом серия нечетких снимков в компрометирующей позиции, на которых фигурирует Маргарет с предполагаемым любовником ("безголовым мужчиной", как его называли в прессе, так как его лицо не попало в кадр ни на одной из фотографий), быстро обросла множеством детективных догадок, попортивших подозреваемым немало крови - всего по делу о "грязной герцогине" проходили 88 мужчин.

Этот список возможных ухажеров был составлен герцогом самолично и носил поистине "международный" характер - в него попал американский актер Дуглас Фэрбенкс-младший, Питер Комб - глава по связям с общественностью Savoy Hotel, брат Вернера фон Брауна немецкий дипломат Сигизмунд фон Браун, а также зять Уинстона Черчилля и член правительства Великобритании Эдвин Дункан-Сэндис.

Сама герцогиня не давала никаких комментариев касательно личности незнакомца, а несколько десятилетий спустя появились догадки, что на фотографиях запечатлены двое мужчин, оба - из списка герцога.

Премьера трехсерийного сезона состоится 26 декабря, последующие серии появятся 27 и 28 декабря.