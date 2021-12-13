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13 декабря 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 12 декабря 2021 года № 582-П "О внесении изменений в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.12.2021 № 33 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15", от 04.12.2021 № 34 "О внесении изменений в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" и предложением врио главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 11.12.2021 Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

в Правилах поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями в период действия режима повышенной готовности на территории Астраханской области, утвержденных постановлением:

- в подпункте 7.15 пункта 7, в подпункте 17.9 пункта 17 слова "за три" заменить словами "за два";

- в подпунктах 16.9, 16.10 пункта 16, в пунктах 20, 24 слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов";

- в абзаце шестом пункта 20 слова "с 13.11.2021 по 12.12.2021" заменить словами "с 13.12.2021 по 16.01.2022";

- дополнить пунктом 29 следующего содержания:

"29. С 13.12.2021 по 16.12.2021 приостановить на территории Астраханской области работу кружков, секций, в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей, за исключением случаев проведения занятий в заочной форме и по индивидуальной программе в очной форме, а также за исключением работы учреждений спортивной подготовки, осуществляющих организацию тренировочного процесса в рамках подготовки спортсменов спорта высших достижений и профессиональных спортивных клубов к официальным физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям.".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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