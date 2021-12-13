Число внутренних перелетов в России превысило допандемийный уровень

Число внутренних перелетов в России в 2021 году превысило допандемийный уровень. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сервис поездок и путешествий "Туту.ру".

Согласно оценкам аналитиков сервиса, в этом году на внутренние авиаперевозки уже приходится 93% полетов, тогда как в 2019 году эта цифра составляла 80-83%. При этом более половины билетов было продано с июня по сентябрь.

Самым востребованным оказался маршрут "Москва - Симферополь" - на его долю пришлось 6,2% пассажиров. На втором месте - "Москва - Сочи" (5,2%), а на третьем - "Москва - Санкт-Петербург" (3,7%).

Всего за январь-октябрь 2021 года российские авиакомпании перевезли 94,6 миллиона пассажиров, из которых 75,4 миллиона - на внутренних линиях.

При этом международные авиаперевозки догнать уровень 2019 года пока не могут. А согласно данным международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), финансовые потери мировых авиаперевозчиков, понесенные ими вследствие пандемии, с 2020 по 2022 годы могут превысить 200 млрд долларов.

При этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов ранее рассказал, что российские аэропорты вошли в топ-5 европейских хабов по темпам восстановления показателей своей работы.