Два человека пропали без вести после столкновения грузовых судов в Балтийском море

Два члена экипажа датского грузового судна Karin Hoej пропали без вести после того, как оно перевернулось в результате столкновения в Балтийском море с другим судном - Scot Carrier, ходящим под британским флагом. Как передает агентство Associated Press, поисково-спасательная операция идет уже около шести часов. В ней задействованы девять лодок из Швеции, в территориальных водах которой произошло ЧП, две из Дании, поиск ведется также с воздуха.

Фото: Johan Nilsson/TT/EPA-EFE