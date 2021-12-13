Два человека пропали без вести после столкновения грузовых судов в Балтийском море

Два члена экипажа датского грузового судна Karin Hoej пропали без вести после того, как оно перевернулось в результате столкновения в Балтийском море с другим судном - Scot Carrier, ходящим под британским флагом. Как передает агентство Associated Press, поисково-спасательная операция идет уже около шести часов. В ней задействованы девять лодок из Швеции, в территориальных водах которой произошло ЧП, две из Дании, поиск ведется также с воздуха.
Фото: Johan Nilsson/TT/EPA-EFE
Как сообщает датский телеканал TV2, экипаж британского судна слышал крики людей из воды сразу после столкновения, однако найти упавших за борт им не удалось. В то же время спасатели полагают, что пропавшие без вести могут находиться внутри опрокинувшегося судна.
Как ожидается, Karin Hoej в ближайшее время отбуксируют к берегу, поскольку из него начало вытекать топливо.
Напомним, два грузовых судна столкнулись 13 декабря рано утром между шведским городом Истад и датским островом Борнхольм. Шли они в одном направлении. Причина аварии до сих пор не выяснена. Однако местные СМИ сообщают, что в том районе из-за тумана была плохая видимость.