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13.12.2021 11:11
Рубрика: Власть

Голикова сообщила о снижении заболеваемости коронавирусом в 56 регионах РФ

Текст: Татьяна Замахина
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в РФ составляет 55,8%, при этом заболеваемость снизилась на 7,3% в России за неделю. Об этом заявила, выступая в Госдуме, вице-премьер Татьяна Голикова.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

По итогам недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения. "Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе", - отметила она, добавив, что, к сожалению, снижение пока не носит стабильного характера.

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По словам вице-премьера, 23% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. "Это было всегда. Так и остается", - заметила она.

При этом снижение заболеваемости коронавирусом отмечается в 56 регионах, в пяти пока остается рост. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай. "Отсутствие значимой динамики, то есть не рост и не снижение мы видим в 24 регионах страны, в 56 - снижение",- уточнила Голикова.

"Что касается уровня коллективного иммунитета, в Российской Федерации он составляет 55,8%", - заявила также вице-премьер.

По ее словам, наибольший уровень - 80% - в городе Севастополе. Больше 70% - в Чукотском автономном округе, Республике Карелия, Республике Тыва, Московской области, Санкт-Петербурге и городе Москве.

При этом в России полностью вакцинированы от коронавируса 68,8 млн граждан, одну дозу вакцины получили 75,5 млн человек.

Голикова также сообщила, что в настоящее время в РФ открыто 212 тысяч коек для больных коронавирусом. Под наблюдением врачей в России сейчас находятся 745 тысяч пациентов с COVID-19, более 79% из них получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях.

Говоря о финансовой составляющей, она уточнила, что в 2021 году запланировано к использованию на борьбу с коронавирусом 772 млрд рублей.

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