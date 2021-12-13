Лидеры России и Китая проведут видеовстречу 15 декабря

Президент России 15 декабря в формате видеоконференции встретится с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщается на сайте Кремля.

Лидеры двух стран подведут итоги совместной работы по развитию российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства в 2021 году и обсудят приоритеты сотрудничества на перспективу. Главы государств также обменяются мнениями по актуальным глобальным и региональным темам.

Видеосаммит еще больше укрепит взаимное доверие, поспособствует развитию двустороннего сотрудничества и внесет больше стабильности и позитивной энергии в хаотичную международную обстановку, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.