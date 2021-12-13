МИД РФ: Пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте разочаровывает

Пренебрежительный подход Европы к безопасности на континенте, в том числе следование методичкам США, разочаровывает, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет", - сказал Рябков в интервью РИА Новости.

Он также указал на планы НАТО по размещению вооружений альянса у границ России.

"Планы НАТО по постоянному приближению к нашим рубежам своей военной инфраструктуры и различных видов вооружений, в том числе самых современных и высокоточных, большой дальности действия, несомненно, являются тревожным фактором и элементом дестабилизации обстановки не только на европейском континенте, но и шире в Евроатлантике", - отметил замминистра.