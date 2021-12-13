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13.12.2021 21:10
Рубрика: Культура

Не стало Сергея Соловьева, умевшего сделать авторское кино массовым

Текст: Валерий Кичин
Весть, которую осознать невозможно: больше нет Сергея Соловьева. Бессменного, незаменимого SAS. Автора "Станционного смотрителя", "Семейного счастья", "Ста дней после детства", "Дома под звездным небом", "Нежного возраста", "Спасателя", "Наследницы по прямой"… Великого философа, и тем не менее - трезвого, но неисправимого оптимиста. Кумира нескольких поколений - начиная с молодости, в которой путеводной звездой стала его бунтарская "Асса".

Он был хохотун, смеялся легко и по-детски искренне. Он был глубок в каждом своем фильме и каждом высказывании. Он был педагог от природы - умел учить каждым кадром, репликой с экрана, саундтреком. Он был остр на язык, и беседовать с ним было наслаждением: собеседник импровизировал ответы на самые заковыристые вопросы, зажигаясь от самой этой возможности творить в обычном интервью новую вселенную. Он был универсально эрудирован - художник, фотограф, эстет, знаток живописи, литературы, поэзии и музыки. Из так и не осуществившихся его замыслов - фильм о любви Ивана Тургенева к Полине Виардо. Да и начинал он с экранизаций Чехова, Пушкина и Горького, которые сразу вывели его в число главных надежд нашего кино.
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Он был природно артистичен - не случайно еще четырнадцатилетним пацаном играл в спектакле БДТ. Его одноклассником был Лев Додин, и они вместе занимались в Театре юношеского творчества при Дворце пионеров в Ленинграде. И во ВГИКЕ его учителем был великий Михаил Ромм, заветы которого он пронес через всю жизнь и передавал студентам, которым повезло у него учиться.

Он был неугомонен - общественная жилка в нем требовала действий ярких и громких. Был секретарем Союза кинематографистов. Президентом Московского кинофестиваля. Вполне успешный мастер, вместе с Александром Абдуловым придумал, организовал и многие годы вел ныне знаменитый международный кинофестиваль "Дух огня" в таежном Ханты-Мансийске, взвалив себе на плечи ношу, даже теоретически неподъемную. Ставил со своими студентами спектакли и, уже тяжело больной, основал Театр-студию SAS.

Вот о ком можно с полной уверенностью сказать: он создал свой авторский кинематограф. Узнаваемый с первых кадров и первых звуков с экрана. Со своим кругом тем и своими подходами к жизни, в самой буче которой он всегда пребывал. Лейтмотив его картин - ершистая молодость. Всегда бунтующая, ищущая себя и свой идеал, мечущаяся между литературной романтикой и оглушающей прозой реальности. Никто больше не умел передать так трепетно и поэтично зарождающиеся в молодых сердцах чувства, как он это сделал в "Ста днях после детства", а потом в "Спасателе". Трилогия "Асса", "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", "Дом под звездным небом" стала своего рода энциклопедией русской молодежной жизни на сломе эпох, когда уже назрел смертельный кризис СССР и еще только брезжила иная Россия, предпосылки к которой и разведывали эти полные тревоги картины. Он первым оценил и вывел на массовые экраны группы "Кино", "Браво", "Аквариум", песня Виктора Цоя "Мы ждем перемен!" из "Ассы" стала гимном поколений. Потом он увлекся творчеством Сергея Шнурова - их объединяло четкое понимания генерации, с которой они имеют дело: "Они другого языка не понимают. Чтобы им глаза разуть, нужен только шок" - объяснял мне Соловьев необходимость появления питерского музыканта в новой дилогии "Анна Каренина" и "Асса-2". В фильме "Ке-ды" - его последней большой картине - заинтересовался хип-хоп андеграундом и снял в одной из ролей рэпера Басту. Он любил это поколение, трезво его оценивал и очень многое сделал для его пестования как граждан страны и большого мира. Для осознания своего места в быстротекущей жизни.

Он написал превосходные книги, и стало ясно, что его литературный стиль ничем не уступает совершенству стиля его кино. Эти книги носили хулиганские названия "То да сё", "Ничего, что я куру?", "Жизнь со скоростью 1/100 секунды". Последнее название в самую точку - он и впрямь так жил. И никто не понимал, как можно столько успевать, не теряя сознания и оставаясь в ясном уме и завидной памяти.

Он унес с собой частичку тепла - само существование таких людей среди нас согревает и облагораживает общество

Его сильно подкосила смерть любимого сына Дмитрия, который умер три года назад. Сын был ближайшим другом и советчиком, он подсказал отцу тему и ключ к теме фильма "Нежный возраст", он же сыграл в нем главную роль. От этого удара, для любого отца непоправимого, Сергей Соловьев уже не смог оправиться.

Сказать, что его будет теперь не хватать, - ничего не сказать. Он унес с собой частичку тепла - само существование таких людей среди нас согревает и облагораживает общество. Он умудрился стать частью нашей общей души, нашего и без того израненного пандемическими утратами сердца. Частью национальной памяти, которая не представляет советское кино без той же "Ассы" и российское кино - без фильма "О любви". Там Соловьев снова вернулся к любимому Чехову, с оптикой взгляда которого на мир его связывало очень много общего. Любовь была и осталась доминантой его фильмов - они все о ней. Образ этой любви теперь с нами навсегда. Редкий случай: все это - и его фильмы, и телевизионная его деятельность как бессменного SASа, и его педагогический опыт, и его фестивали, книги, выступления на радио и в газетах - все это слилось в образ Личности, редкостно многогранной, глубокой, излучающей интеллект и мало кому доступный восторг вот такой полной, плодотворной, с высоким КПД жизни.

Мы не прощаемся с Сергеем Соловьевым. Мы будем к нему возвращаться снова и снова. Как писал его соавтор по "Станционному смотрителю", "не зарастет народная тропа".

Пять фильмов Сергея Соловьева

Текст: Наталья Соколова
Известный кинорежиссер, автор знаменитой "Ассы" Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. В его фильмографии 26 картин. Кино он называл "магией", которую ничто не заменит. "РГ" предлагает вспомнить главные фильмы Сергея Александровича.

"Сто дней после детства" (1975)

Картина, которая принесла режиссеру "Серебряного медведя" на Берлинском кинофестивале. Фильм, в котором пионерский лагерь больше похож на Царскосельский лицей. Главному герою Мите Лопухину (Борис Токарев) четырнадцать, он впервые влюбился и, кажется, понял, что такое счастье - прекрасные, незабываемые дни, когда детство уже кончилось или вот-вот кончится.

"Асса" (1987)

Главный фильм в биографии Сергея Соловьева, начало знаменитой трилогии. Премьера "Ассы" в 1987 году стала кульминацией перестройки. Фильм был пророчеством: большая мечта под названием "перестройка" разрушит все - мечты, надежды, хоть в это и отказывались все верить. В саундтрек картины вошли песни Бориса Гребенщикова и группы "Аквариум", группы "Браво" в исполнении Жанны Агузаровой и, конечно, хит и гимн эпохи "Перемен" группы "Кино".

"Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви" (1989)

Поздняя перестройка, виртуозно запечатленная Сергей Соловьевым. Атмосфера проникнута легким сумасшествием, и все это под музыку Бориса Гребенщикова. В доме на Арбате, который готовится к сносу, есть квартира. Нельзя сказать, что "нехорошая", но странноватая. В ней живут только два человека: Митя Лобанов - пятнадцатилетний сирота и потомок белоэмигранта, князя Лобанова-Ртищева, мечтающий стать нахимовцем - и Толик Гнилюга - лимитчик-диссидент, самогонщик и находящийся на инвалидности завсегдатай больницы имени Кащенко, которому каждую ночь снится залп "Авроры". Богатый дед периодически присылает Мите письма, в которых призывает его одуматься и иммигрировать во Францию. Однажды, пока Митя был в магазине, в его комнату через окно влезает девушка-бунтарка Александра, запертая в соседнем доме… В главных ролях - Александр Абдулов, Татьяна Друбич, Михаил Розанов, Александр Баширов.

"Нежный возраст" (2000)

Сценарий этой удивительно "нежной" драмы Сергей Соловьев писал вместе со своим сыном. Однажды они надолго оказались вместе на даче, и вели разговоры по душам. Так режиссер узнал, о чем думали, как любили, как дружили молодые люди конца мафиозно-лихих 90-х. Так получился этот фильм, в котором любовь - единственная панацея от окружающего мракобесия. Главную роль исполнил сын режиссера - Дмитрий Соловьев.

"Анна Каренина" (2008)

Фото: kinopoisk.ru

Последний фильм с участием Александра Абдулова (сыграл Стиву), одна из последних киноработ Олега Янковского, который сыграл Вронского. Анна Каренина - Татьяна Друбич. Да, к этой "Карениной" после классической картины, сделанной в 1960-е, зрителю, как и к другим последующим экранизациям романа Льва Толстого, тоже пришлось привыкать. "Наверное, классику ставить нельзя, - объяснял в интервью режиссер. - Но то, что творится в башке у каждого человека, прочитавшего эту классику - снимать можно и нужно. Конечно, быть эдаким переводчиком Толстого на язык кино - это чудовищное варварство. Но ведь каждый, когда читает "Анну Каренину", как-то по-своему с этим романом резонирует. Для того искусство и существует".

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и театр с Валерием Кичиным Персона: Сергей Соловьев

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