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Netflix показал отрывок из второго сезона "Ведьмака" с обучением Цири

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    13.12.2021, 13:23
Текст:   Ася Кушнарева

На YouTube появился отрывок из готовящегося к выходу второго сезона сериала "Ведьмак". Ролик под названием "Цири и маятник" опубликован на канале Netflix.

Из выложенного фрагмента видно, что Цири (ее играет Фрея Аллан) находится в крепости ведьмаков Каэр Морхен, куда ее привез Геральт (Генри Кавилл). Проходя обучение, девочка пытается преодолеть полосу препятствий в виде раскачивающихся маятников. Поначалу у нее не получается, предмет сбивает ее на землю, но затем Цирилла все-таки проходит испытание.

"Ведьмак" - фэнтези-сериал, основанный на серии книг польского писателя Анджея Сапковского. Действие второго сезона охватывает события третьей и четвертой книг цикла - "Кровь эльфов" и "Час презрения".

Премьера сезона состоится на стриминге 17 декабря.

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