Пистолет "Аспид" пошел на экспорт

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выполнил первый экспортный контракт на поставку спортивного пистолета нового поколения РГ120 "Аспид".

РГ 120 можно использовать в стандартном классе практической стрельбы, модификацию РГ 120-1 - в облегченном, с коллиматорным прицелом, рассказали в ЦНИИ. Модифицированный "Аспид" отличает отсутствие наружного флажка предохранителя. По мнению разработчиков, пистолет без выступающих деталей быстрее достается из кобуры. Также РГ 120-1 снабжен местом крепления прицела.

Пистолет "Аспид" - гражданская модификация армейского самозарядного 9-мм пистолета "Удав". Оружие прошло сертификацию и выпускается в нескольких вариантах с магазинами различной емкости, на 18 и 22 патрона.