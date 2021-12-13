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13.12.2021,  
09:45
Текст:  Антон Валагин

Пистолет "Аспид" пошел на экспорт

Фото: ЦНИИТОЧМАШ Фото: ЦНИИТОЧМАШ
Фото: ЦНИИТОЧМАШ

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) выполнил первый экспортный контракт на поставку спортивного пистолета нового поколения РГ120 "Аспид".

Фото: Ирина Селиверстова/РИА Новости
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РГ 120 можно использовать в стандартном классе практической стрельбы, модификацию РГ 120-1 - в облегченном, с коллиматорным прицелом, рассказали в ЦНИИ. Модифицированный "Аспид" отличает отсутствие наружного флажка предохранителя. По мнению разработчиков, пистолет без выступающих деталей быстрее достается из кобуры. Также РГ 120-1 снабжен местом крепления прицела.

Пистолет "Аспид" - гражданская модификация армейского самозарядного 9-мм пистолета "Удав". Оружие прошло сертификацию и выпускается в нескольких вариантах с магазинами различной емкости, на 18 и 22 патрона.

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