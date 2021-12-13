Правительство усилит контроль за деятельностью госкорпораций

В правительстве решили повысить контроль за деятельностью госкорпораций и институтов развития. Премьер-министр Михаил Мишустин обязал их с 2022 года отчитываться по ключевым показателям эффективности ежеквартально. До сих пор это делалось раз в год.

Распоряжение также вводит дополнительный функциональный показатель. Он будет устанавливаться индивидуально для каждого топ-менеджера в зависимости от стоящих перед ним задач, включая реализацию отдельных значимых проектов, направленных на достижение национальных целей развития. Состав и значения функциональных показателей определят советы директоров.