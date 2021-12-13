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13.12.2021 11:45
Рубрика: Экономика

Еще пять выделенных полос начали работать в Москве

Текст: Ирина Рыбникова

С сегодняшнего дня в Москве заработали пять новых участков выделенных полос. Они появились на Зеленодольской, Электродной, Верхней Сыромятнической улицах, на Симферопольском и Новорязанском шоссе.

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Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, протяженность участков, помеченных буквой "А", составляет от 50 метров до 4,6 километра. Каждый из пяти участков развязывает определенную загруженную точку. Например, общественный транспорт получил приоритет при съезде с Симферопольского на Варшавское шоссе при движении из области. Выделенная полоса на Электродной улице облегчит жизнь пассажирам, добирающимся до метро "Шоссе Энтузиастов", а благодаря выделенке на Новорязанском шоссе до пяти минут сократиться дорога от Кузьминок до Люберец.

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