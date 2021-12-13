Под Тверью около ста населенных пунктов остались без света

В Тверской области после снегопада около ста населенных пунктов остались без электроснабжения.

По информации регионального ГУМЧС, 13 декабря в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения.

- Обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Тверской области, - заявили в ведомстве.

РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах уточняют, что сильный снегопад стал причиной перебоев с электричеством более чем в ста населенных пунктах Бологовского, Калининского, Весьегонского, Торопецкого, Осташковского, Ржевского районов, а также Вышневолоцкого и Удомельского городских округов. Без света оставались 478 жилых домов.

"По состоянию на 06.00 мск понедельника в 98 населенных пунктах семи муниципальных образований остаются без электроснабжения 328 жилых домов, в которых проживают почти две тысячи человек", - цитирует агентство представителя экстренных служб.

К ликвидации последствий ЧС привлечены 12 бригад МРСК.