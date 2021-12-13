В Москве у прохожего в подземном переходе отобрали телефон и деньги

Разбойное нападение произошло в одном из подземных переходов на Каширском шоссе.

Начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что к 40-летнему приезжему мужчине сзади подбежали неизвестные и стали его избивать. Когда он потерял сознание, нападавшие похитили у него документы, мобильный телефон и деньги. Придя в себя, мужчина обнаружил пропажу и обратился в полицию. Ущерб составил 150 тысяч рублей.

Нападавших задержали оперативники уголовного розыска ОМВД России по району Орехово-Борисово Северное и УВД по ЮАО совместно с коллегами из УУР ГУ МВД России по Москве при силовой поддержке бойцов СОБРа. Ими оказались трое приезжих мужчин в возрасте от 25 до 32 лет. Со слов одного из задержанных, они ранее работали вместе с потерпевшим. Им был известен маршрут его передвижения и то, что у него бывает с собой крупная сумма денег. Похищенным злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Задержанные взяты под стражу.