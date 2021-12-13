Международный аэропорт Владивосток открывает экскурсии для детей

Международный аэропорт Владивосток начал проводить экскурсии для школьников - на них можно увидеть закулисную жизнь авиапредприятия и получить знания об авиапрофессиях.

Экскурсии будет проводить профессиональный экскурсовод, который расскажет ребятам об организации работы одного из крупнейших аэропортов страны. Школьники посетят службы аэропорта, чьи сотрудники расскажут о специфике своей работы и покажут спецтехнику, которую можно увидеть только в аэропорту. Кроме того, детей познакомят с историей авиации Приморья и главной воздушной гавани края.

Первая экскурсия для школьников из города Артем состоялась в ноябре. Ребята получили яркие впечатления, поблагодарили представителей аэропорта за теплый и радушный прием, а в ответ получили памятные подарки.

Работа со школьниками - одно из социально-ответственных направлений, которые активно развивают на предприятиях, входящих в группу компаний "Аэродинамика" Олега Дерипаски. Среди других - благотворительность, помощь ветеранам.

Справка

Международный аэропорт Владивосток - один из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока и Сибири по количеству обслуженных пассажиров. В январе-сентябре 2021 года его услугами воспользовались более 1 миллиона 362 тысяч пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 45 направлений, полеты по которым совершают 20 российских и зарубежных авиакомпаний. Аэропорт удостоен премии Routes Asia 2018 Marketing Awards в категории "Аэропорт с пассажиропотоком до четырех миллионов пассажиров".

Пресс-релиз предоставлен АО "Международный аэропорт Владивосток"