На Сахалин и Курилы обрушился снежный циклон

В понедельник утром южные и центральные районы Сахалинской области оказались во власти снежного циклона.

Как сообщает официальный Telegram-канал губернатора Валерия Лимаренко, в поселке Смирных, Поронайске, Углегорске, Холмске, Аниве и Южно-Сахалинске бушует метель, порывы ветра достигают 24 метров в секунду. В Южно-Курильском и Курильском районах тоже отмечаются осадки и ветер. В ближайшее время стихия начнет хозяйничать и на севере - в Ногликах и Охе уже идет снег.

Коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Пока перебоев с электроснабжением не возникло. Впрочем на транспортное сообщение циклон уже повлиял: отменены авиарейсы из островной столицы в Александровск-Сахалинский, Шахтерск и Южно-Курильск, задержан вылет самолета в Москву. До улучшения погоды закрыта паромная переправа Холмск - Ванино, связывающая Сахалин с материком. В некоторых районах школьникам разрешили остаться дома.

Ситуацию с прохождением циклона островные власти взяли под свой контроль.