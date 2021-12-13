На Сахалине завели дело о контрабанде окуня на 11,3 миллиона рублей

В Сахалинской области выявили факт контрабанды мороженого окуня в Японию более чем на 11 миллионов на рублей. Об этом сообщила пресс-служба Сахалинской таможни.

Как рассказали в ведомстве, рыбу в Страну восходящего солнца поставляла компания из Корсакова в рамках контракта. Таможенники заинтересовались фирмой после того, как в двух партиях весом 8,7 тонны выявили расхождение в стоимости продукции по данным в декларациях и по документам, поданным в контролирующие органы Японии. Оказалось, что компания-экспортер подала в контролирующие органы недостоверные сведения, занизив таможенную стоимость примерно на 4,3 миллиона рублей.

"По экспертной оценке рыночная стоимость двух партий мороженого окуня составила 11,3 миллиона рублей", - отмечается в сообщении.

В отношении поставщика возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере. Статья предусматривает до семи лет колонии.