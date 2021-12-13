В Чите трое мужчин умерли после употребления спиртного

В Чите трое мужчин умерли, предположительно, после употребления неизвестной спиртосодержащей жидкости. Следователи Читинского межрайонного следственного отдела СУ СК по Забайкальскому краю начали доследственную проверку, сообщает сайт ведомства.

По предварительным данным, 9 декабря 2021 года работники одного из читинских предприятий после окончания рабочего дня распили некую спиртосодержащую жидкость. На следующий день один из компании, 30-летний мужчина, скончался. 11 декабря умер второй, ему было 33 года. Еще через день скончался третий - молодой человек 25 лет.

По некоторым данным, мужчины могли выпить жидкость, которая используется на предприятии в технических целях. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки буде принято процессуальное решение.