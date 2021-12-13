В Приморье полицейские пойдут под суд за сфабрикованные дела

В Приморском крае передано в суд уголовное дело двух бывших полицейских. Обвинительное заключение по нему утвердил заместитель Дальневосточного транспортного прокурора.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, одного из стражей порядка обвиняют сразу по нескольким статьям УК РФ: фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности, превышение должностных полномочий с применением насилия, незаконное приобретение и хранение наркотических средств, а также организация совершения превышения должностных полномочий. Второму вменено превышение полномочий.

Следствие считает, что в 2016 году старший оперуполномоченный Находкинского линейного отдела МВД России на транспорте и его сослуживец для улучшения показателей своей работы незаконно задержали мужчину, избили, надели на него наручники и подсунули в одежду более трех граммов смешанного с табаком гашишного масла. А потом заставили признаться в изготовлении и хранении наркотиков для личного употребления.

Когда старший оперуполномоченный понял, что уголовное дело может развалиться, то незаконно приобрел свыше одного грамма наркотика и попросил сослуживца подбросить его в квартиру потерпевшего во время обыска. Так на мужчину завели второе уголовное дело. К слову, сослуживец уже был судим за превышение полномочий с применением насилия.

Раскрыли преступление сотрудники отдела собственной безопасности Управления на транспорте МВД России по ДФО вместе с оперативниками регионального УФСБ России. Сфабрикованное против потерпевшего дело в том же году прекратил Находкинский транспортный прокурор.