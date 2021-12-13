Самарец сдал в металлолом 100 оград с кладбищ Оренбуржья

В Оренбуржье задержан кладбищенский вор, укравший более 100 оград с кладбищ Бугуруслана. В преступлении подозревается 23-летний ранее судимый житель Самарской области.

Как сообщило УМВД по Оренбургской области, с заявлениями о краже оград с могил в полицию Бугуруслана обрались 49 человек, родственники которых захоронены на двух местных кладбищах. По подозрению в серии преступлений задержан житель самарского города Отрадный.

В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения было установлено, что с мая по октябрь он произвел демонтаж более 100 ограждений. Лом черного металла мужчина перевез на своем автомобиле в Отрадный для дальнейшего сбыта. Общая масса похищенного составила более двух тонн.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража".

Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет