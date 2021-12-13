Саратовец арестован за насилие над малолетней девочкой

В Саратовской области суд арестовал 36-летнего ранее судимого гражданина за насилие над полуторагодовалым ребенком.

Как уже рассказывала "РГ", это дикое преступление произошло в Ершове. Одна из семей разрешила пожить в своей квартире 36-летнему знакомому, ранее судимому. В конце прошлой недели родители ушли в магазин. Вместе с постояльцем в доме остались маленькие дети: полуторагодовалая девочка и пятилетний мальчик. После возвращения мать обнаружила на лице дочери кровоподтек, другие повреждения на теле. Родители вызвали полицейских, а ребенок был госпитализирован в больницу.

По версии следствия, оставшись с детьми наедине, мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малышки. Когда ему предъявили обвинения, он признал свою вину.

Как сообщает областное управление СК, по ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу до 11 февраля будущего года.