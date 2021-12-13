В Казани осудили колумбийца за кражу бриллиантов во время ЧМ-2018

В Приволжском районном суде Казани огласили приговор 42-летнему гражданину Колумбии, который похитил чемодан с бриллиантами на 160 миллионов рублей во время игр Чемпионата мира по футболу-2018.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе МВД по Татарстану, мужчине назначено пять лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

Напомним, пропажу чемодана с драгоценностями сотрудник ювелирной компании обнаружил в аэропорту столицы РТ после специализированной выставки. Впоследствии выяснилось, что бриллианты были похищены при погрузке на территории выставочного комплекса.

Изучив записи камер видеонаблюдения и биологические следы с места происшествия, полицейские установили личность похитителя. Им оказался гражданин Колумбии, который участвовал в упаковке ценного багажа. Его объявили в международный розыск. Задержали его в сентябре 2019 года в Аргентине, в марте 2021 года экстрадировали в Россию и в апреле доставили из Москвы в Татарстан.

Колумбиец признался в краже и сообщил, что драгоценности закопал в лесополосе одного из районов Казани. Но место тайника он точно указывать не смог, поэтому полицейским пришлось исследовать большой участок местности.

Обнаруженные четыре мешка с драгоценностями были переданы законному владельцу.