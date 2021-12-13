В Казани завели дело после отравления девяти человек в бассейне

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по факту отравления парами хлора в частном бассейне. Инцидент произошел утром, 13 декабря в поселке Кульсеитово города Казани.

Всего за медицинской помощью обратилось девять человек, трое из которых несовершеннолетние. Шестерым понадобилась госпитализация. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Трое взрослых находятся в городской больнице №7, трое несовершеннолетних - в Детской республиканской клинической больнице.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям