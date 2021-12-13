В феврале стартуют курсы проекта "Содействие занятости" на 2022 год

Второй этап реализации федеральной программы "Содействие занятости" в 2022 году начнется в феврале; в настоящее время организаторы проекта формируют списки тех, кто заявился на участие в соответствующих курсах профессиональной переподготовки.

Ранее сообщалось, что ТГУ с марта 2021 года является оператором программы "Содействие занятости", который входит в нацпроект "Демография". Она ориентирована на россиян, которые хотят устроиться на работу или сменить сферу деятельности. Сеть, возглавляемая ТГУ, представлена 89 университетами и образовательными организациями во всех регионах РФ, которые в течение года реализуют 2,5 тысячи программ профессионального переобучения.

В понедельник, 13 декабря, в медиацентре РИА Томск состоялся круглый стол с участием экспертов ТГУ и сферы труда и занятости "Учиться всю жизнь: курсы повышения квалификации по основной профессии".

"Все федеральные операторы программы начнут курсы в феврале 2022 года. Сейчас формируются листы ожидания с данными заявившихся на курсы. Выпускники получат, как и в 2021 году, диплом или свидетельство об окончании курсов: образовательные программы до 256 часов - свидетельство, программы свыше 256 часов - диплом", - сообщил директор Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель.

Он напомнил, что в 2021 году ТГУ получил более 200 тысяч заявок на переобучение, уже закончили курсы почти 30 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что ТГУ является федеральным оператором проекта совместно с Агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллз Россия") и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). В течение 2021 года ТГУ получил более 200 тысяч заявок на переобучение, уже закончили курсы почти 30 тысяч человек.

Материал подготовлен пресс-службой ТГУ