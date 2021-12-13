В новосибирском Заксобрании согласовали поправки в бюджет

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности единогласно принял поправки в проект закона о бюджете региона на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Всего пришлось рассмотреть 275 поправок, которые внесли губернатор, правительство, прокуратура и депутаты.

- Работа над поправками у нас самый принципиальный и трудный момент: каждый депутат хочет на свой округ что-то привнести, что-то построить по наказам избирателей. Тем не менее, мы всегда находим общий язык. В ходе двух встреч с депутатами большинство вопросов решено. Оставшиеся будут рассмотрены в марте, при внесении изменений в бюджет. Компромисс в любом случае найдем, Надеюсь, что на сессии мы поддержим бюджет в полном объеме, - подвел итог обсуждению председатель заксобрания Андрей Шимкив.

По словам главы бюджетного комитета Федора Николаева, основные поправки связаны с наказами депутатов. Значительная их часть касается сферы образования. Так, по 500 миллионов рублей в трехлетнем бюджете запланировано на реконструкцию школы в Чике и строительство школы в Репьево.

- Рассмотрены поправки, связанные с поликлиниками, которые будут строиться в рамках ГЧП. На прошлой сессии эти программы были приняты, сегодня в поправках правительства они нашли свое отражение уже в виде денег. Федерация подтвердила свою часть, а мы поправками в бюджет подтверждаем свою. Очень надеемся, что начнется уже возведение этих объектов, - отметил также Федор Николаев.

В числе других поправок 852 миллиона рублей на господдержку сельхозтоваропроизводителей в 2022 году. Предусмотрено и финансирование благоустройства придомовых территорий в Новосибирске в размере 200 миллионов рублей.

- Плюс к этому мы попросили правительство, они нас услышали и поддержали, выделив 20 миллионов рублей на благоустройство Бердска и Искитима. Они входят в большую агломерацию и логично получат средства на благоустройства. Если депутаты примут, уже с конца декабря город может проводить необходимые процедуры, чтобы в следующем году в оптимальные сроки приступить к благоустройству придомовых территорий, - подчеркнул председатель бюджетного комитета.

Справка "РГ"

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в 2022 году составит 225,8 миллиарда рублей, расходов - 241,6 миллиарда рублей. Дефицит прогнозируется в размере 15,8 миллиарда рублей. Затем дефицит должен резко снижаться. В 2023 году - до 7,6 миллиарда рублей, в 2024-м - до 5,4 миллиарда рублей.