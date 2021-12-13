В Приангарье студент убил собаку ради еды

Полиция Иркутской области возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животным. Речь идет об убийстве бездомной собаки, рассказали сегодня в региональном главке МВД.

Сотрудники правоохранительных органов города Зима выясняют обстоятельства преступления, о котором стало известно благодаря публикации в социальных сетях. Обнаружив ее во время мониторинга, стражи порядка в течение часа вычислили подозреваемого и доставили его в полицию. В беседе со следователями 18-летний парень, оказавшийся студентом одного из профучилищ Зимы, признался в убийстве животного. Он заявил, что зарезал собаку ради еды.

В квартире молодого человека правоохранители изъяли предполагаемое орудие преступления - нож, а также останки жертвы.

Виновному в убийстве собаки грозит до пяти лет лишения свободы.