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13.12.2021 15:43
Рубрика: Власть

За победу в "Большой перемене" юные омичи получат по миллиону рублей

Текст: Светлана Сибина (Омск)
В этом году сразу 10 учащихся школ и лицеев Омской области стали победителями одного из самых масштабных проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей". Конкурс был очень высоким. Заявки на участие в "Большой перемене" подали 50 тысяч школьников и студентов колледжей региона.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

За блистательную победу в престижном соревновании по одному миллиону рублей получат Эрика Гембух (лицей №166), Дарья Борисова (гимназия №1, Тара) и Никита Гончаров (Азовская гимназия). Такую же награду выиграли третьекурсники Сергей Бобкунов (Омский авиационный колледж им. Жуковского) и Дарья Бородулина (Сибирский профессиональный колледж).

Фото: Правительство Омской области
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Девятиклассница Екатерина Ложкина (лицей №29) получит 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. Таким же денежным призом премировали студентов Владимира Свирневского и Ренату Абайдуллину.

А школьницы Виолетта Знаменщикова (гимназия №140) и Александра Низовцева (лицей "Бизнес и информационные технологии") в качестве награды получили путевки и вместе со своими ровесниками из 5-7 классов совершили "Путешествие мечты" по России.

С победителями "Большой перемены" и их наставниками встретился губернатор Омской области.

- Многие воспринимают название конкурса "Большая перемена" как отдых, передышку между уроками. На самом деле, перемена - это все то, что меняет мир, дает новые векторы движения, ставит новые задачи, - считает Александр Бурков. - Конечно же, ваши результаты, победы - это большое достижение. Это, безусловно, связано с вашими знаниями, эрудицией, целеустремленностью.

Фото: Правительство Омской области

Глядя на ребят, глава региона вспомнил притчу про то, как Всевышний создавал человека из глины и у него остался неизрасходованный кусок.

- Он тогда спросил человека: "Что еще тебе слепить?", а тот попросил счастье. Тогда Бог положил кусок глины на его ладонь. И сказал: "Теперь это в твоих руках", - рассказал Александр Бурков. - И ваше счастье именно в ваших руках. Своими победами вы прославляете не только себя, своих родителей и наставников, но и Омскую область.

Школьники и студенты представили губернатору свои проекты и кейсы, поделились новыми идеями, планами, задали волнующие их вопросы.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс "Большая перемена" проводится во второй раз. И реализуется в рамках национального проекта "Образование".

Тематические направления конкурса: "Расскажи о главном!", "Я творю!", "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Делай добро!", "Познавай Россию!", "Помни!", "Открывай новое!", "Предпринимай!", "Служи Отечеству!".

Цель творческих состязаний - формирование сообщества учащихся с активной жизненной позицией. Выявление лидеров, способных и имеющих потребность учиться новому, менять мир к лучшему в школе, регионе, стране.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

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