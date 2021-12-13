Заксобрание Новосибирской области проконтролирует расходы на дороги

Контрольно-счетная палата (КСП) впервые проверила законность и эффективность использования средств областного бюджета, направленных на госпрограмму по безопасности дорожного движения в 2019-2020 годах и за текущий период 2021 года. С отчетом ознакомились члены комитета по транспортной, промышленной и информационной политике заксобрания Новосибирской области.

Аудитор КСП Валерий Алехин доложил депутатам, что в 2019 году из 23-х целевых индикаторов выполнены 14, а в 2020-м - только девять.

По данным ГИБДД Новосибирской области, в 62-х случаях в 2019 году и в 57-ми в 2020 году причинами ДТП являлось ненадлежащее состояние автомобильных дорог. По словам Алехина, о состоянии дорог говорит рост количества предписаний, выданных подразделениями ГИБДД, а также рост числа возбужденных дел об административных правонарушениях.

- Новосибирская область, согласно информации ГИБДД России за 2020 год, входит в число пяти регионов вместе с республиками - Ингушетия, Коми, Камчатским краем и Чукотским автономным округом, в которых количество ДТП с пострадавшими возросло по сравнению с 2019 годом. Количество ДТП в регионе выросло на 2,7 процента, погибших - на 6,9 процента, число раненых уменьшилось на 2,7 процента, - привел данные аудитор.

В то же время количество ДТП с пострадавшими в России по сравнении с 2019 годом уменьшилось на 16 процентов, погибших - на 7 процентов, раненых - на 16 процентов. Аналогичная ситуация и по Сибирскому федеральному округу, где количество ДТП сократилось на 13 процентов.

- Если в целом по России и СФО идет снижение ДТП с тяжелыми последствиями - с гибелью людей, то у нас - рост. Причем этот рост идет одновременно с увеличением расходов на реализацию программы. В отчете мы указали, что не совсем согласны с причинами, которые указал Минтранс. Наверное, это не столько поведение участников дорожного движения. Федеральный закон устанавливает приоритет ответственности госорганов за эту ситуацию, - прокомментировала председатель КСП Елена Гончарова.

Председатель профильного комитета Майис Мамедов отметил, что отчету КСП будет посвящено отдельное заседание комитета, на которое пригласят аудиторов, руководителей министерства транспорта и дорожного хозяйства области, а также представителей мэрии.

- Постоянная проблема, на которую все жалуются, в том числе правительство, - то, что 44-ФЗ не позволяет выбрать качественного подрядчика. Если раньше было видно, кто участвует в конкурсе, сегодня этого нет. На конкурс, а потом на объекты выходят фирмы-"однодневки". Над этим необходимо думать. Возможно, будем обращаться к федеральному центру, чтобы принять изменения в закон, - резюмировал Майис Мамедов.

Справка "РГ"

Расходы на финансирование госпрограммы составили в 2019 году 902,9 млн рублей, в 2020 году - 1075,3 млн рублей, за девять месяцев текущего года - 324,9 млн рублей. Основной объем ассигнований был направлен на выполнение разметки, устройство площадок весового и габаритного контроля, остановочных пунктов, оборудование пешеходных переходов, устройство тротуаров.