Житель Красноярска погиб в поисках "закладки" наркотика

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства гибели молодого человека, тело которого найдено у обрыва в одном из районов Красноярска. Об этом сообщили сегодня в региональном управлении СК РФ.

Тело 21-летнего мужчины с признаками падения с высоты обнаружили 10 декабря в красноярском Академгородке. По предварительным данным, около часа ночи нетрезвый горожанин приобрел через интернет наркотическое вещество, которое нужно было забрать из указанного продавцом места. Разыскивая так называемую "закладку" в районе обрыва на улице Академгородок мужчина сорвался со склона и получил смертельные травмы.

После проверки обстоятельств случившегося следователи примут процессуальное решение.