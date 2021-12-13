"Россети Северный Кавказ" повысили надежность снабжения социальных объектов в КБР

Для обеспечения устойчивой работы подстанции рабочая группа Прохладненской группы подстанций филиала "Каббалкэнерго" заменила 13 опор под оборудованием открытых распределительных устройств (ОРУ), питающие кабели, усовершенствовала схему основных цепей ОРУ, установила масляный секционный выключатель и дополнительные коммутационные аппараты. Комплекс технических мероприятий сформировали на основании результатов комплексной диагностики "Прохладная-1".
Выполненный в нормативные сроки ремонт питающего центра позволит энергетикам сократить до минимума количество технологических нарушений в сети, обеспечив бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения, повысить безопасность обслуживающего персонала.
Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"