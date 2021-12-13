"Россети Северный Кавказ" повысили надежность снабжения социальных объектов в КБР

"Россети Северный Кавказ" провели ремонт одного из ключевых питающих центров в Кабардино-Балкарской Республике - подстанции "Прохладная-1". От стабильной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение жилого массива и социально значимых структур всего Прохладненского района и подавляющей части городского округа Прохладный. Это порядка 100 тысяч жителей и более 90 социально значимых учреждений.

Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"