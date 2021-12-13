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13.12.2021 18:03

"Россети Северный Кавказ" повысили надежность снабжения социальных объектов в КБР

"Россети Северный Кавказ" провели ремонт одного из ключевых питающих центров в Кабардино-Балкарской Республике - подстанции "Прохладная-1". От стабильной работы энергообъекта зависит надежное электроснабжение жилого массива и социально значимых структур всего Прохладненского района и подавляющей части городского округа Прохладный. Это порядка 100 тысяч жителей и более 90 социально значимых учреждений.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Для обеспечения устойчивой работы подстанции рабочая группа Прохладненской группы подстанций филиала "Каббалкэнерго" заменила 13 опор под оборудованием открытых распределительных устройств (ОРУ), питающие кабели, усовершенствовала схему основных цепей ОРУ, установила масляный секционный выключатель и дополнительные коммутационные аппараты. Комплекс технических мероприятий сформировали на основании результатов комплексной диагностики "Прохладная-1".

Выполненный в нормативные сроки ремонт питающего центра позволит энергетикам сократить до минимума количество технологических нарушений в сети, обеспечив бесперебойное электроснабжение потребителей и объектов социального значения, повысить безопасность обслуживающего персонала.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

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