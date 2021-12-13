"Россети Северный Кавказ" усилили работу по профилактике детского травматизма

Профилактика детского электротравматизма остается в зоне особого внимания "Россети Северный Кавказ". Энергетики во всех регионах СКФО усилили в текущем году активную информационно-разъяснительную работу с детьми. Во время уроков электробезопасности специалисты учили ребят основным правилам безопасного обращения с электричеством.

С начала этого года жизненно важные знания получили порядка 28 тысяч учащихся в 560 образовательных учреждениях регионов Северного Кавказа. Всего за 11 месяцев 2021 года энергетиками поведено порядка 1 400 тематических уроков - это почти в три раза больше, чем за весь прошлый год.

В этом году также впервые компанией "Россети Северный Кавказ" реализован макрорегиональный социально-образовательный проект "Пульс Света". Это своеобразный симбиоз многолетнего опыта энергетиков по проведению уроков электробезопасности и проекта для школьников по оказанию первой помощи, получившего поддержку на Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук". Познавательные мероприятия проходили во всех регионах СКФО и сопровождались онлайн-трансляцией в социальных сетях, тем самым охватив максимальное количество зрительской аудитории - порядка 15 тысяч человек. Помимо основных знаний и правил электробезопасности ребят научили верному алгоритму действий в случае возникновения электротравмы легкой и средней тяжести.

На уроках энергетики подробно рассказывают об угрозе, которую таит в себе электричество, объясняют, почему ни в коем случае нельзя проникать внутрь энергообъектов, чем опасны неисправные электроприборы и оголенные провода.

Специалисты обязательно учитывают возраст школьников. Ученикам младших классов обычно демонстрируют цикл мультипликационных фильмов, в занятия включают больше игровых моментов для лучшего восприятия и усвоения материала. Старшеклассникам демонстрируют учебный фильм и дают советы, как правильно реанимировать пострадавшего от удара электрическим током. В роли пострадавшего обычно "выступает" робот-тренажер Гоша. С его помощью ребят учат техникам выполнения искусственной вентиляции легких и непрямого массажа сердца. В подарок ребята получают красочную полиграфию с основными правилами электробезопасности.

Познавательные отраслевые уроки проводятся с соблюдением всех мер эпидемиологической обстановки.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"